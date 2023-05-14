После холода в мае-июне, подкормите томаты этим удобрением: быстро пойдут в рост, удивят силой

Неожиданные холода в мае-июне – обычное явление для большей части России, к ним нужно быть готовыми, иначе урожая не будет.

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Особенно страдают от понижения температуры томаты и перцы. Чтобы культуры легко перенесли температурные колебания, их нужно сразу же подкормить после похолодания.

Одно из лучших удобрений для высаженной рассады томатов и перца – это кальциевая селитра, которая возрождает культуры буквально за сутки.

В ее составе есть легкодоступный для корней кальций и азот. Эти вещества укрепляют рассаду, защищают в дальнейшем от гнили, позитивно влияют на рост.

Источник: дзен-канал «Сад, огород, лайф»