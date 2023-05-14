Почему из-за экономии воды засоряется слив: вы сами губите свою сантехнику

Некоторые хозяева своей излишней экономностью сами портят свои смесители и устраивают засоры в ванных, душевых и раковинах.

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Дело в том, что если постоянно включать воду только тонкой струйкой и чаще использовать холодную воду, чем горячую, в системе постепенно накопятся загрязнения. Они могут не только создать неприятный засор, но и постепенно вывести сантехнику из строя.

Активная струя проталкивает мусор и накопления в канализацию, а легкий поток это сделать не может. Горячая же вода растворяет жиры в сливе, которые неизменно там появятся из-за жизнедеятельности человека. Холодная это сделать не способна.

Так что же делать, не экономить воду? Вовсе нет, но раз в неделю активно промывать свои системы сильным потоком горячей воды. Да и химические средства для профилактики засоров не помешают.

Источник: дзен-канал «Петрович: все о стройке и ремонте»