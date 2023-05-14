Магазинное средство не понадобится: вся ванна вычищается до блеска домашним составом из соды - 1 ложка

Чтобы не покупать в магазине кучу чистящих средств для разного вида сантехники, можно приготовить дома пасту самостоятельно. Она бережно очищает все виды поверхностей, включая акриловую и подходит для ежедневного применения.

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Такой пастой легко смывается грязь с унитазов, ванн, душевых кабин, раковин, кафельной плитки и кранов.

Возьмите 1 пузырек перекиси водорода, 1 чайную ложку шампуня, либо геля для душа, либо средства для посуды или жидкого мыла. Добавьте 1 чайную ложку пищевой соды.

Нанесите состав на поверхность влажной губкой и очистите ее. Для максимального эффекта пасту можно оставить на 10 минут для воздействия, а потом произвести чистку.

Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка»