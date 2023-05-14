Курс доллара не окончательный! Назвали истинные цифры – кажутся нереальными, но факт

Последний курс доллара, который стал известен после торгов на Московской бирже, смог обескуражить многих.

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Валюта США неожиданно взлетела на 1,02 рубля и стала стоить к завершению торгов 77,92 рубля.

Однако этот курс нельзя назвать окончательным, поскольку эксперты прогнозируют рост доллара в мае до показателей, которые не каждый может уложить в своей голове.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что в последнем месяце весны 2023 года доллар способен колебаться до 80 рублей. Курс европейской валюты будет держаться в диапазоне 84-89 рублей.

Источник: 1prime.ru