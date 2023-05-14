Хитрый трюк лентяев: они никогда не чистят унитаз – просто бросают таблетку, которая сама отбеливает

Унитаз до и после чистки. Фото: соцсети

Вы поразитесь, как просто добиться сверкающей чистоты.

Далеко не все хозяйки знают, что при помощи таблетки белизны можно практически мгновенно очистить даже самый грязный унитаз. При этом никаких усилий прилагать не нужно.

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Ершиком или губкой пройдитесь по внутренней поверхности унитаза, убрав поверхностный налет.

Далее вскипятите воду и вылейте ее у чашу унитаза. Тут же нужно бросить одну таблетку белизны и оставить ее минут на 15-20 внутри (время варьируется от степени загрязнения, можно и дольше).

Вы увидите пену, именно она даст реакцию, которая уничтожит все наслоения на унитазе. В конце вам нужно просто смыть воду и пройтись ершиком.

Источник: дзен-канал My DIY cat

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