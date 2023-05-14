Томаты не дают урожай? Вы внесли не те удобрения – называем запретную подкормку

Нередко неопытные садоводы наблюдают на своем участке, как у них быстро растут томаты, наращивая листву. Они начинают мечтать о большом урожае, но не тут-то было!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Обильная листва – вовсе не признак последующих крупных и обильных плодов. Часто это происходит из-за неправильной подкормки.

Никогда не вносите в лунки томатов азотное удобрение! Растение быстро от него пускается в рост, но вот плоды давать «ленится». А вот древесная зола при высадке саженцев обязательна! Овощи с ней будут обильными и сочными.

Источник: дзен-канал «Земляничная поляна. Сад, огород, цветник»