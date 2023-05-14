Все удивляются: просто наливайте эту жидкость в унитаз и наблюдайте, как он белеет – грязь сама отходит

Обычная «Белизна» может избавить ваш унитаз от самых тяжелых наслоений на унитазе, даже от известкового налета и мочевого камня.

Главная фишка - подержать отбеливатель как можно больше на поверхности санфаянса, лучше оставить на ночь.

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Принцип работы тут предельно простой. Нанесите отбеливатель при помощи ершика или губки на поверхность унитаза и оставьте на несколько часов, далее смойте и наслаждайтесь чистотой. Лучше удержится на загрязненной поверхности гелеобразный отбеливатель.

Если у вас жидкая «Белизна», есть смысл пропитать ей бумажные салфетки или полотенца и положить в чашу унитаза на ночь. Потом просто смыть и пройтись ершиком.

Источник: дзен-канал «Мастер-ОК»