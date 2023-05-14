Секрет знакомого сантехника: легко убираем засор без тросика, разбора слива и химии

Даже ребенок справится с очищением засора в ванне или раковине при помощи этого простого лайфхака. Вам не понадобится тросик или химия. И уж тем более не нужно будет разбирать слив.

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Возьмите обычную пластиковую трубочку для коктейлей, сделайте на ней несколько разрезов вдоль под углом, чтобы получились уголки, которые смогут зацепить мусор в сливе.

Просуньте трубочку в трубу, чуть подвигайте ею внутри. И, когда почувствуете, что подцепили мусор, потихоньку выньте трубочку из слива. На ней вы увидите то, что мешало воде сливаться в канализацию.

Источник: дзен-канал My DIY cat