Как содой отбелить посеревшие носки: вымачиваем в растворе 15 минут

Посеревшим носочкам вернуть былую белизну можно при помощи обычной соды. В таз с теплой воды насыпьте половину стакана пищевой соды, растворите до полного исчезновения кристаллов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Бросьте в этот состав носочки и оставьте вымачиваться не менее 15 минут, но при этом не более 2 часов.

Далее достаньте носки из воды и просушите их естественным способом. Процедуру можно повторить, если носочки были сильно загрязнены.

Источник: дзен-канал «Хозяйка Зульфия».