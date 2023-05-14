Самый модный дизайн: такие ногти делает даже Джей Ло

Стало известно, какой маникюр пользуется наибольшей популярностью.

Оказалось, так называемый кокосовый маникюр делает сама певица Дженнифер Лопес. Кокосовый маникюр подразумевает под собой полупрозрачное покрытие, которое создает эффект омбре.

При этом большая часть ногтевой пластины остается в естественном цвете, а ближе к середине дизайн становится молочно-белым. Поэтому его сравнивают с цветом кокоса. К слову, насыщенность цвета можно регулировать.