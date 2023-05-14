Три лучшие подкормки для гортензии из того, что есть под рукой: дают цветение как в сказке

Гортензия будет цвести больше обычного, если подкармливать ее нехитрыми удобрениями буквально собранными на собственной кухне.

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Растение любит подпитку на основе хлебных корочек, кефира и лимонной кислоты либо уксуса.

Вместо кефира можно использовать ряженку или другой кисломолочный жидкий продукт. Два его литра растворите в десяти литрах воды. Лейте состав строго под корень после обильного полива обычной водой.

Поскольку гортензия не любит щелочную и нормальную почву, ее стоит подкислять. Для этого возьмите сто граммов яблочного уксуса на ведро воды. Либо две столовые ложки на десять литров воды, поливайте этим составом весь вегетационный период с интервалом в 15-20 дней.

Также подкислить грунт можно хлебными корочками. Поместите их в теплую воду, подождите пока раствор не забродит.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».