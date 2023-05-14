«Комфортный и безопасный вариант»: какую кровать купить своему ребенку

Чтобы приобрести кровать для своего чада, прислушайтесь к рекомендациям специалистов.
Лучше выбрать одноярусную кровать. Она будет более безопасным вариантом, чем двухэтажная.
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«У двухъярусных кроватей более сложная и шаткая конструкция, которая не обходится без использования металлических элементов. Одноярусные кровати – это наиболее комфортный и безопасный вариант для ребенка», – рассказали эксперты.
Стоит обратить внимание и на матрас. Материалы для него должны быть качественными.
«Обивку лучше выбирать мягкую. Она защитит ребенка от травм в процессе игры. При выборе мягкой обивки для детской мебели лучше ориентироваться на антивандальные покрытия – с них любые загрязнения удаляются просто. Например, если ребенок разрисовал ткань», – заключили эксперты в беседе с vnimanie.pro.