«Комфортный и безопасный вариант»: какую кровать купить своему ребенку

Кровать. Фото: Global Look Press

Представители компании «Лавсит» ответили на вопросы, которые касаются покупки новой кровати для ребенка.

Чтобы приобрести кровать для своего чада, прислушайтесь к рекомендациям специалистов.

Лучше выбрать одноярусную кровать. Она будет более безопасным вариантом, чем двухэтажная.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«У двухъярусных кроватей более сложная и шаткая конструкция, которая не обходится без использования металлических элементов. Одноярусные кровати – это наиболее комфортный и безопасный вариант для ребенка», – рассказали эксперты.

Стоит обратить внимание и на матрас. Материалы для него должны быть качественными.

«Обивку лучше выбирать мягкую. Она защитит ребенка от травм в процессе игры. При выборе мягкой обивки для детской мебели лучше ориентироваться на антивандальные покрытия – с них любые загрязнения удаляются просто. Например, если ребенок разрисовал ткань», – заключили эксперты в беседе с vnimanie.pro.

Читайте также