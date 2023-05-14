«Комфортный и безопасный вариант»: какую кровать купить своему ребенку

Стоит обратить внимание и на матрас. Материалы для него должны быть качественными.

«Обивку лучше выбирать мягкую. Она защитит ребенка от травм в процессе игры. При выборе мягкой обивки для детской мебели лучше ориентироваться на антивандальные покрытия – с них любые загрязнения удаляются просто. Например, если ребенок разрисовал ткань», – заключили эксперты в беседе с vnimanie.pro.