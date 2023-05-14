Шелуха в помощь: как вырастить богатый урожай смородины

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Чтобы избавиться от вредных насекомых, стоит приготовить вместительную посуду и заполнить ее наполовину луковой шелухой. Далее нужно залить ее в два раза большим количеством воды. Состав должен настаиваться не менее суток, рассказали в belnovosti.by.

После фильтрации состав заполняют водой в соотношении 1:2 и проводят обработку.