Шелуха в помощь: как вырастить богатый урожай смородины

Смородина. Фото: Global Look Press 

Ученый агроном Анастасия Коврижных рассказала, как увеличить урожай вкуснейших ягод.

Стало известно, как правильно ухаживать за смородиной.

Оказывается, луковую шелуху используют в качестве профилактики болезней смородины. Так кустарник живет дольше обычного.

Благодаря луковой шелухе вредители отступают, а урожай смородины остается целым.

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Чтобы избавиться от вредных насекомых, стоит приготовить вместительную посуду и заполнить ее наполовину луковой шелухой. Далее нужно залить ее в два раза большим количеством воды. Состав должен настаиваться не менее суток, рассказали в belnovosti.by.

После фильтрации состав заполняют водой в соотношении 1:2 и проводят обработку.

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