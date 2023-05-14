Петуния будет цвести все лето при соблюдении простых условий

Чтобы петуния радовала в летний период яркими цветками, нужно посадить ее в правильное место.

Во-первых, убедитесь в достаточном попадании солнечных лучей на растение. При этом петуния любит рассеянные лучи. Поэтому нужен баланс тени и света.

Во-вторых, нужно вовремя поливать цветок. Частый зной приведет к пересыханию почвы. А это в свою очередь может испортить цветок.

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Важно выбирать то место для петунии, где в послеобеденное время свет начинает уходить. Эксперт Дзен-канала «Садоеж» гарантирует пышное и долгое цветение петунии при соблюдении всех правил.