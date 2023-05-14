Забудете про катышки: возьмите наждачную бумагу для чистки одежды

Стало известно, как вернуть вещи первоначальный облик и избавить ее от катышков.

Для того, чтобы на ярких футболках не было катышков, стоит попросить у мужа наждачную бумагу.

При помощи наждачной бумаги блогер Елена Матвеева на своем канале в YouTube показала, как она чистит футболки и кофты. Такая наждачная бумага не так сильно травмирует одежду.

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Перед тем, как приступать, нужно немного растянуть изделие. А далее аккуратными поглаживающими движениями убрать с нее катышки. Двигать рукой нужно сверху вниз.