Всего лишь одна приправа: как дать вторую жизнь духам

Если духи надоели, а выбросить их не поднимается рука, стоит воспользоваться свежим лайфхаком.

Опытные модницы берут кориандр, с помощью которого можно изменить аромат парфюма на пару тонов.

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Необходимо растолочь одну чайную ложку кориандра в ступке. Затем важно вскрыть старый флакон и смешать парфюм с кориандром в отдельном пузырьке. Далее нужно убрать флакон в темное место на десять дней, каждый день встряхивая пузырек. Об этом рассказали на YouTube-канала «Обо всем с Марусей».