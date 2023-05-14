Всего лишь одна приправа: как дать вторую жизнь духам

Если духи надоели, а выбросить их не поднимается рука, стоит воспользоваться свежим лайфхаком.
Опытные модницы берут кориандр, с помощью которого можно изменить аромат парфюма на пару тонов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Необходимо растолочь одну чайную ложку кориандра в ступке. Затем важно вскрыть старый флакон и смешать парфюм с кориандром в отдельном пузырьке. Далее нужно убрать флакон в темное место на десять дней, каждый день встряхивая пузырек. Об этом рассказали на YouTube-канала «Обо всем с Марусей».
Напомним, ранее стало известно, что из-за этих запахов могут покусать комары.