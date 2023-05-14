Будьте внимательнее: эти запахи сделают вас «красной тряпкой» для комаров

Стало известно, какие ароматы привлекут не только поклонников, но и комаров.

Некоторые запахи категорически запрещается наносить перед прогулкой в парке или поездкой на природу.

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Даже запах мыла может спровоцировать интерес насекомых. Если мыло будет с ароматами ландыша, фиалки, ириса, ананаса или миндаля, то комары слетятся очень быстро.

Такие исследования ученых из Вирджинского политехнического института были опубликованы на сайте cell.com.