Будьте внимательнее: эти запахи сделают вас «красной тряпкой» для комаров

Стало известно, какие ароматы привлекут не только поклонников, но и комаров.
Некоторые запахи категорически запрещается наносить перед прогулкой в парке или поездкой на природу.
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Даже запах мыла может спровоцировать интерес насекомых. Если мыло будет с ароматами ландыша, фиалки, ириса, ананаса или миндаля, то комары слетятся очень быстро.
Такие исследования ученых из Вирджинского политехнического института были опубликованы на сайте cell.com.
Напомним, ранее опытные садоводы рассказали, как забыть про надоедливые одуванчики в огороде.