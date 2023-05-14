Копеечное средство для чистки раковины на кухне – оно уже есть у вас дома

Если для чистки засоров в раковине вы использовали дорогие средства бытовой химии, то теперь про нее можно забыть.

Для того, чтобы прочистить раковину, будет достаточно обычного геля для мытья посуды. Даже самое дешевое средство борется с жиром, который остается на трубах.

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При добавлении в раковину 300 миллилитров средства для посуды нужно подождать 30 минут, а затем смыть горячей водой остатки жира. Об этом методе рассказали cpykami.ru.