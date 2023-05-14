«От 13 млн рублей»: самые дешевые апартаменты элитного комплекса в Москве

Стало известно, сколько стоят самые дешевые апартаменты в новостройках бизнес-класса в столичном ЦАО.
Оказалось, что в Москве можно приобрести элитные апартаменты за 13 млн рублей. Об этом сообщили аналитики компании VSN Realty.
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Находятся апартаменты в строящемся на Павелецкой комплексе. В 10-этажном здании есть апартаменты площадью от 24,6 кв. м до 86,5 кв. м.
«Всего в границах ЦАО представлено 43 проекта с предложением апартаментов элитного, премиального и бизнес-класса. В самой дорогой нише бюджет покупки начинается от 40 млн рублей. В премиальных комплексах выбор самый большой, как и диапазон стоимости лотов: от 18,9 млн рублей до 771 млн рублей», – рассказали эксперты.
«Объекты с расположением в ЦАО востребованы, так как интересны как для собственного проживания, так и для арендного бизнеса. В привлекательной локации и с современным ремонтом апартаменты сдаются по цене квартир, купить этот формат недвижимости можно от 13 млн рублей», – добавили аналитики в беседе с iz.ru.