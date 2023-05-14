«От 13 млн рублей»: самые дешевые апартаменты элитного комплекса в Москве

Стало известно, сколько стоят самые дешевые апартаменты в новостройках бизнес-класса в столичном ЦАО.

Оказалось, что в Москве можно приобрести элитные апартаменты за 13 млн рублей. Об этом сообщили аналитики компании VSN Realty.

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Находятся апартаменты в строящемся на Павелецкой комплексе. В 10-этажном здании есть апартаменты площадью от 24,6 кв. м до 86,5 кв. м.