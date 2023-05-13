«Это позволит не разориться»: эксперт рассказала, какие овощи нужно посадить в огороде для экономии на покупках осенью

Стало известно, какие овощи и фрукты стоит выращивать на даче, чтобы потом можно было экономить в магазине.

Специалист рекомендует высаживать в огород только те культуры, которые не потребуют серьезного ухода. Речь идет о зелени, кабачках, баклажанах и тыкве.

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