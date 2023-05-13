«Это позволит не разориться»: эксперт рассказала, какие овощи нужно посадить в огороде для экономии на покупках осенью

Стало известно, какие овощи и фрукты стоит выращивать на даче, чтобы потом можно было экономить в магазине.
Специалист рекомендует высаживать в огород только те культуры, которые не потребуют серьезного ухода. Речь идет о зелени, кабачках, баклажанах и тыкве.
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«Для многих жителей нашей страны дача является не только местом для отдыха, но и кормилицей семьи. Многие дачники ежегодно засевают свои шесть соток различными плодоовощными культурами – в том числе из соображений экономии. Они уверены, что это позволит не разориться на покупке овощей и фруктов не в сезон. Это не совсем так», – заявила эксперт.
Для экономии эксперт предлагает купить овощи на специальной ярмарке.
«Что касается огурцов и помидоров, данные овощи хранятся недолго даже в холодильнике, а при консервации теряют свои полезные свойства. При этом требуют большого ухода, который несоизмерим со стоимостью тех же овощей на ярмарке», – добавила эксперт в беседе с vnimanie.pro.