Овны могут изменить свою жизнь, а Львы избавятся от плохих привычек: гороскоп с 15 по 22 мая

Овен

В этот период нужно сохранять спокойствие. Избегайте тревожности и соберите силы в кулак, так как нужно будет принять важные решения: либо действовать и бороться со своими страхами, либо быть на вторых ролях. Звезды помогут изменить жизнь.

Телец

А Тельцам нужно сделать все, чтобы создать дома приятную обстановку. Астрологи рекомендуют хорошо провести выходные. Однако следует помнить, что нужно быть смелыми, чтобы начать новые отношения. Не нужно и в работе принимать важные решения. Неделю будет удачной для получения новых знаний и практики.

Близнецы

Этому знаку зодиака могут встретиться неприятные люди, но они не смогут испортить настроение и навредить вашей энергетике. Но лучше заранее присмотритесь к тем, кто вас окружает. В профессиональной сфере Близнецам будет вести, они смогут справится со всеми проблемами.

Рак

А вот Ракам лучше меньше читать новости и смотреть телевизор. От плохих эмоций удастся избавиться, если начать работать над собой. Звезды будут в этом помогать с первых дней недели. Тогда появится самое главное – уверенность в себе, любовь к жизни.

Львы

У Львов наступил белая полоса. Они разберутся, почему их преследовали неудачи. С 15 по 21 мая планеты помогут избавиться от внутренних проблем и дурных привычек. В работе лучше пойти на уступки и сотрудничать. Также следует беречь себя и не отказываться от помощи.

Дева

Тем, кто родился под знаком зодиака Девы, могут напомнить о прошлых ошибках. Но лучше не погружаться в мысли об этом, иначе пропадет мотивация. Звезды сулят вам новые перспективы и открывают новые двери.

Весы

Счастливчиками недели станут Весы. Их ждет успех во всем, а усилить эффект смогут ритуалы и специальные практики. Звезды также рекомендуют сменить обстановку. Придется много работать, но труды вскоре принесут свои плоды.

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Скорпион

А Скорпионы смогут стать сильнее и увереннее. Это отразится на их общении с людьми. Есть опасность, что на вашем пути появятся коварные люди. Лучше избегать контакта с ними.

Стрелец

Звезды благоволят Стрельцам. Они расширят границы и добьются успеха. Однако ничего нового в их жизни не появятся, если они не избавятся от хлама дома и не очистят голову от плохих мыслей. Лучше постараться избавиться от плохих привычек. Начните обновлять свой дом.

Козерог

На грядущей неделе Козерогам лучше придерживаться стратегии «медленно, но верно». Звезды рекомендуют им не спешить, тогда первые ростки успеха не погибнут. Тщательно планируйте свои дела, продумывая каждый ход до мелочей.

Водолей

Начните следовать советам фэн-шуй и прислушиваться к интуиции. Это приведет вас к успеху и достатку. На этой неделе Водолеи будут творить настоящие чудеса, демонстрируя повышенный уровень продуктивности. Не позволяйте себе обрасти колючками, откройтесь людям, а также всему новому.

Рыбы

Рыбам звезды советуют сфокусироваться на работе и бизнесе. На фоне влияния сразу нескольких сильных планет, которые изменят положение, может резко ослабнуть концентрация. Это время новых знакомств, путешествий, новых увлечений.

Источник: Daily Horo