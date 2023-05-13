К 15 мая придет денежный сюрприз до 60 тысяч рублей: кому из россиян начислят на карту солидные выплаты

Не так давно в соответствующую программу поддержки граждан была включена республика Татарстан. Отмечается, что жителям региона, которые состоят в официальном союзе 50, 60 и 70 лет полагаются ежегодные пособия в размере. Они получат 6, 10 и 25 тысяч рублей, соответственно.

Жители Ханты-Мансийского автономного округа могут расчитывать на еще более щедрые выплаты. За полвека совместной жизни тут выплачивается 50 тысяч рублей, а за 60 лет — 60 тысяч рублей.

Такие программы существует в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области. Там есть выплата в размере 50 тысяч рублей за 50 лет официального брака.

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Также государство поддержит семьи, у которых на попечении есть несколько детей. В Москве многодетным в честь Международного дня семьи полагается помощь в размере 25 250 рублей. Стоит подчеркнуть, что мера поддержки положена родителям, у кого десять и более наследников.