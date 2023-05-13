Названо идеальное соотношение свиного и говяжьего фарша для сочных котлет — пропорции очень важны

Многие кулинары убеждены, что для вкусных котлет нужно только свежее, качественное мясо. Это, безусловно, важно. Но не забывайте, что для сочного блюда необходимо также соблюдать правильные пропорции. Ведь идеальные котлеты можно приготовить только из смешанного фарша.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Поэтому вам потребуется и свинина, и говядина. При этом на 700 грамм жирного свиного фарша нужно брать 300 грамм постной говядины. Котлеты получатся мягкими и сочными только в том случае, если четко соблюдать эти пропорции.

Источник: ogorod.video