Клубника завалит сладкими ягодами: просто полейте ее этим бесплатным средством — деревенский способ

Клубника, как и многие другие культуры, нуждается в целом наборе витаминов и питательных веществ. Поэтому многие садоводы покупают специальные удобрения. И только самые хитрые дачники знают, что тратиться нет нужды, ведь все необходимое для бурного роста ягоды есть в обычной крапиве.

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Чтобы приготовить подкормку из колючего сорняка, сложите в бочку мелко порубленную спрессованную крапиву (зелень должна занимать одну треть емкости) и залейте ее водой. Затем накройте бочку крышкой и оставьте настаиваться в течение 10 суток.

Когда время пройдет, разбавьте полученное средство водой в соотношении 1 к 10 и полейте раствором ягодные кусты. На одно растение потребуется взять 0,5 литра чудо-удобрения. Сделайте все по инструкции, и урожай вас приятно удивит.

Источник: lisa.ru