Чем подкормить перцы после пересадки в открытый грунт, чтобы получить богатый урожай — многие не знают

Фото: freepik.com/azerbaijan_stocker

Первое удобрение нужно вносить только через 2 недели после пересадки.

Опытные огородники знают не понаслышке о том, как важно вовремя внести все необходимые удобрения. При этом каждая культура требует индивидуального подхода. Например, перец нужно подкормить в первый раз только через 2 недели после пересадки в открытый грунт.

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Для быстрого набора зеленой массы и формирования крупных перчинок нужно смешать удобрение из 2-х чайных ложек суперфосфата, 1 чайной ложки мочевины и 10 литров воды. 

Получившимся раствором необходимо полить каждое растение. На куст нужно брать один литр питательного состава. 

Источник: dom-v-sadu.ru

 

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