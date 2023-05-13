Чем подкормить перцы после пересадки в открытый грунт, чтобы получить богатый урожай — многие не знают

Опытные огородники знают не понаслышке о том, как важно вовремя внести все необходимые удобрения. При этом каждая культура требует индивидуального подхода. Например, перец нужно подкормить в первый раз только через 2 недели после пересадки в открытый грунт.

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Для быстрого набора зеленой массы и формирования крупных перчинок нужно смешать удобрение из 2-х чайных ложек суперфосфата, 1 чайной ложки мочевины и 10 литров воды.

Получившимся раствором необходимо полить каждое растение. На куст нужно брать один литр питательного состава.

Источник: dom-v-sadu.ru