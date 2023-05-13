Помидоров будет просто завались: опрыскайте их этим дешевым средством — 100% результат

Кусты будут усыпаны мясистыми томатами, если подкормить их по листу специальным средством. Об этом знают все опытные дачники. Если вы еще не в курсе, то срочно записывайте рецепт.

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Для приготовления удобрения вам потребуется 500 грамм биогумуса и 5 литров воды. Ингредиенты нужно тщательно перемешать между собой и оставить настаиваться в течение 8 часов.

Когда время пройдет, получившееся средство необходимо щедро распылить на листья томатов. Такую подкормку можно проводить весь сезон. Она пойдет на пользу растению в любой период его жизни. Следуйте этому совету, и урожай помидоров вас очень порадует.

Источник: tut-news.ru