Как правильно закрасить седину, чтобы выглядеть моложе — сбросите минимум 10 лет

Седые волосы идут далеко не всем. Об этом знает каждая модница. Поэтому, если у вас появилась седина, но вы не относитесь к категории тех счастливиц, которым она к лицу. То стоит пересмотреть прежние привычки в уходе и окрашивании.
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Парикмахер-стилист Любовь Фасхутинова советует при наличии седины окрашивать волосы в светлые оттенки. Это поможет избежать эффекта лысой головы, который возникает, когда отрастают светлые корни.
Также старайтесь подкрашивать волосы раз в 3-4 недели, чтобы контраст был не так заметен.
Еще специалист рекомендует обратить внимание на такие техники окрашивания, как балаяж, шатуш и Airtouch. Они великолепно маскируют седину даже в тех случаях, когда корни давно не подкрашивали.
Источник: gorodovoy.ru