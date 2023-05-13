Как правильно закрасить седину, чтобы выглядеть моложе — сбросите минимум 10 лет

Седые волосы идут далеко не всем. Об этом знает каждая модница. Поэтому, если у вас появилась седина, но вы не относитесь к категории тех счастливиц, которым она к лицу. То стоит пересмотреть прежние привычки в уходе и окрашивании.

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Парикмахер-стилист Любовь Фасхутинова советует при наличии седины окрашивать волосы в светлые оттенки. Это поможет избежать эффекта лысой головы, который возникает, когда отрастают светлые корни.

Также старайтесь подкрашивать волосы раз в 3-4 недели, чтобы контраст был не так заметен.

Еще специалист рекомендует обратить внимание на такие техники окрашивания, как балаяж, шатуш и Airtouch. Они великолепно маскируют седину даже в тех случаях, когда корни давно не подкрашивали.

Источник: gorodovoy.ru