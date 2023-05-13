Котлеты получатся сочными и нежными: раскрыты три секретных компонента

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И для начала нужно взять сливочное масло. Этот продукт надо заморозить, а потом измельчить на терке и добавить в фарш. Котлеты получатся нежнейшими, словно из самого дорогого мяса.

Также можно добавить творог. Он сделает котлетки сочными На порцию фарша понадобится от 300 до 500 грамм молочного продукта.

Мало кто знает, что в котлеты можно добавить томаты. Этот овощ придает невероятный необычный вкус блюду. Однако помидоры нужно будет бланшировать, а также очистить от внешней оболочки, пишут «Белновости».