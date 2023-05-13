Названы самые удачные дни для посадки картофеля в мае — вы все еще можете успеть

Чтобы картошка как можно скорее проклюнулась из под земли и быстро пошла в рост, нужно не только защитить ее от проволочника и прочих вредителей, но и посадить клубни в правильный день.

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Хитрые дачники составляют расписание посадок овощных культур с оглядкой на лунный календарь огородника. Так как по личному опыту знают, что положение этого небесного тела имеет огромное значение для роста и развития всех растений.

В лунном календаре на май 2023 года сказано о том, что самыми удачными днями для посадки картошки являются 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 22, 23 и 24 числа. А вот 5, 18, 19 и 20 мая лучше запланировать что-нибудь другое, так как эти дни совершенно не подходят для такого важного занятия.

Источник: ivd.ru