ГИБДД простит штраф, если знать нюансы: водителей обрадовали новым правилом

По словам эксперта, штрафы будут «прощены», к примеру, если истек срок давности привлечения к административной ответственности. Зачастую это 60 календарных дней. Однако нужно знать, что это не касается серьезных нарушений – срок по ним может быть увеличен до года.

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Штраф также могут «простить», если он не был взыскан в течение двух лет. Такое происходит, когда инспектор зафиксировал нарушение, но судебные приставы не были оповещены и, как следствие, сам виновный тоже.