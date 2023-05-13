ГИБДД простит штраф, если знать нюансы: водителей обрадовали новым правилом

Фото: Global Look Press

Оказалось, что штраф автовладельцам могут простить. Адвокат раскрыл подробности.

Многие даже опытные водители порой нарушают правила дорожного движения. Жизнь в городах так бурлит, что уследить за всеми знаками на дороге сложно. Однако нарушение может быть «прощено». Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал, в каких ситуациях это происходит.

По словам эксперта, штрафы будут «прощены», к примеру, если истек срок давности привлечения к административной ответственности. Зачастую это 60 календарных дней. Однако нужно знать, что это не касается серьезных нарушений – срок по ним может быть увеличен до года.

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Штраф также могут «простить», если он не был взыскан в течение двух лет. Такое происходит,  когда инспектор зафиксировал нарушение, но судебные приставы не были оповещены и, как следствие, сам виновный тоже.

«Как результат — штраф не оплачен не по вине нарушителя. По прошествии двухгодичного срока взыскание такого штрафа законом запрещено», — рассказал Миронов в беседе с «Праймом».

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