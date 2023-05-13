ГИБДД простит штраф, если знать нюансы: водителей обрадовали новым правилом

Многие даже опытные водители порой нарушают правила дорожного движения. Жизнь в городах так бурлит, что уследить за всеми знаками на дороге сложно. Однако нарушение может быть «прощено». Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал, в каких ситуациях это происходит.
По словам эксперта, штрафы будут «прощены», к примеру, если истек срок давности привлечения к административной ответственности. Зачастую это 60 календарных дней. Однако нужно знать, что это не касается серьезных нарушений – срок по ним может быть увеличен до года.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Штраф также могут «простить», если он не был взыскан в течение двух лет. Такое происходит, когда инспектор зафиксировал нарушение, но судебные приставы не были оповещены и, как следствие, сам виновный тоже.
«Как результат — штраф не оплачен не по вине нарушителя. По прошествии двухгодичного срока взыскание такого штрафа законом запрещено», — рассказал Миронов в беседе с «Праймом».