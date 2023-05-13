Верх безвкусицы: этот дизайн ногтей безнадежно устарел — срочно переделайте

В 2023 году модные тенденции в сфере ногтевого дизайна претерпели значительные изменения.

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Во-первых, ушли из моды длинные острые ногти. Форму с поперечным спилом, которую в народе называют «балериной» тоже признали не актуальной.

Во-вторых, мастера маникюра призывают проститься с кислотными оттенками, а также с сочетанием красного цвета с леопардовым принтом. Такой маникюр считается вызывающим. От градиента тоже просят воздержаться. Он долго был в моде, но к 2023 году всем порядком надоел.

В-третьих, не просите нарисовать мультяшек, кружева и завитки. Шипы, блестки и пирсинг тоже лепить не нужно. Вычурный дизайн очень простит и в целом дешевит образ.

Источник: wday.ru