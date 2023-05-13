Как избавиться от тли в саду и огороде: ни одна не уцелеет — спасете весь урожай сразу

Несмотря на малые размеры, тля является опасным вредителем. Это насекомое селится большими колониями, поэтому способно быстро уничтожить зеленые побеги огородных и садовых культур. Поэтому нужно регулярно осматривать свои владения. И при обнаружении паразита тут же приступать к серьезным действиям.

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Чтобы избавиться от тли в саду и огороде, можно воспользоваться старым проверенным средством из воды, настойки валерианы и хозяйственного мыла.

Для его приготовления возьмите 3 литра воды, 25 мл. аптечного средства и 50 мл. жидкого мыла. Соедините ингредиенты, хорошо перемешайте и распылите состав на надземную часть всех зараженных растений.

Тля не переживет такой обработки, в этом вы можете быть уверены. Но чтобы паразит не вернулся, нужно избавиться и от муравьев, ведь именно они способствуют появлению тли.

Источник: tut-news.ru