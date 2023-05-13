Самые грязные места в квартире, о которых частенько забывают — загляните туда и вы будете в шоке

Любую хозяйку хватит удар при тщательном осмотре этих мест в квартире. Как показала практика, практически все забывают об этих уголках при уборке, хотя они считаются едва ли не самыми грязными во всем доме.

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Возглавил список пол вокруг унитаза. Это место, которое требует такого же ухода, что и сам унитаз. Времени при уборке потребуется до 10 минут, зато находиться в помещении станет в разы комфортнее.

Лампочки тоже считаются одним из самых грязных предметов в доме. Они годами накапливают пыль, а если они установлены на кухне, то еще и жир, ухудшая при этом качество света. Поэтому чистюли советуют периодически протирать лампочки, предварительно их выкручивая.

Уборщицы выделили еще несколько мест, которые долгое время остаются без внимания хозяек. Это оконные и дверные рамы, смесители, зона за телевизором, фильтр для посудомоечной машины и коврики для обуви — если не убирать в этих местах, то они станут настоящим рассадником бактерий!

По материалам belnovosti.by