Эти четыре вещи испортят ваш внешний вид: стилисты не рекомендуют носить подобное

Стилисты назвали четыре элемента гардероба, про которые стоит забыть.
Эксперты рассказали, что платье-бандаж лучше отложить до лучших времен. Такой фасон платья вульгарно обтянет ваше тело и сделает образ дешевым.
Платья-бандаж на сестрах Дженнер. Фото: Global Look Press
Также стилисты не рекомендуют носить туфли сразу и на шпильке, и на платформе. Они больше напоминают танцевальную обувь для пикантных вращений на пилоне. В таком точно не стоит выходить на улицу.
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Леди Гага в туфлях на платформе и шпильке. Фото: Global Look Press
Широкий ремень с большой пряжкой тоже не будет хорошей затеей. Этот аксессуар сделает образ слишком грубым.
Широкий ремень. Фото: соцсети
Последний нелепый элемент гардероба – сочетание несочетаемого или эклектика. Лучше подобрать лаконичный образ в одном стиле.
Эклектика. Фото: Global Look Press