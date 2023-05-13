Эти четыре вещи испортят ваш внешний вид: стилисты не рекомендуют носить подобное

Мода. Фото: Global Look Press 

Будьте осторожнее с этими вещами.

Стилисты назвали четыре элемента гардероба, про которые стоит забыть.

Эксперты рассказали, что платье-бандаж лучше отложить до лучших времен. Такой фасон платья вульгарно обтянет ваше тело и сделает образ дешевым. 

 

 

 

Платья-бандаж на сестрах Дженнер. Фото: Global Look Press 

Также стилисты не рекомендуют носить туфли сразу и на шпильке, и на платформе. Они больше напоминают танцевальную обувь для пикантных вращений на пилоне. В таком точно не стоит выходить на улицу.

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Леди Гага в туфлях на платформе и шпильке. Фото: Global Look Press 

Широкий ремень с большой пряжкой тоже не будет хорошей затеей. Этот аксессуар сделает образ слишком грубым.

Широкий ремень. Фото: соцсети

Последний нелепый элемент гардероба – сочетание несочетаемого или эклектика. Лучше подобрать лаконичный образ в одном стиле.

Эклектика. Фото: Global Look Press

Напомним, ранее стилист назвала модный аксессуар на лето. Об этом рассказали в WDay.ru

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