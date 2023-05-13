Эти четыре вещи испортят ваш внешний вид: стилисты не рекомендуют носить подобное

Также стилисты не рекомендуют носить туфли сразу и на шпильке, и на платформе. Они больше напоминают танцевальную обувь для пикантных вращений на пилоне. В таком точно не стоит выходить на улицу.

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