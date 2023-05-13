Как быстро высушить кроссовки после стирки: топ-3 лайфхаков

Высушить кроссовки после стирки можно в сушильной машинке, однако это чудо техники стоит немало, что не всем по карману. Рассказываем о трех средствах, которые с этой задачей справятся не хуже, хотя и значительно дольше своего «собрата».

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Матерые хозяйки давно пользуются этими способами. Особенно им нравятся газеты. Бумага отлично впитывает влагу, а потому в два счета вберет в себя излишки из обуви. Единственное неудобство в том, что отсыревшую бумагу нужно периодически менять.

Еще один способ высушить обувь после стирки — это воспользоваться вентилятором. Обувь цепляют на защитную сетку и включают технику. За ночь поток воздуха уберет сырость.

Также хозяйки любят сушить обувь с помощью соли. Они нагревают ее на сковороде, всыпают в тонкий носок и помещают его в кроссовок. Такую процедуру придется периодически повторять, пока обувь достаточно не просохнет.

По материалам belnovosti.by