Потребление электричества снижается на треть! Этот режим стирки самый экономный и вот почему

Современные стиральные машины оснащены десятками полезных программ под любой вид одежды и загрязнений. Каждая со своими плюсами и минусами. К последним можно отнести, например, то, что на некоторые из программ приходится повышенное потребление электричества. Экономные хозяйки придумали, как решить этот вопрос.

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Самым дорогим процессом считается нагрев воды (до 90 % потребления энергии), именно поэтому чистюли советуют при стирке выбирать экорежим. Для него нужно меньше воды и более низкая температура, что, в свою очередь, сокращает потребление энергии почти на треть! Отсюда и другие расходы коммунальных услуг.

Если в машинке нет экорежима, можно создать приближенные условия. Достаточно просто не ставить температуру воды выше 30 градусов.

По материалам belnovosti.by