Крупный французский производитель рома и виски окончательно ушел с российского рынка

12 мая французский концерн Pernod Ricard заявил, что окончательно прекратил поставки алкоголя своих брендов в Россию еще с конца апреля. Компании принадлежат такие напитки, как коньяк Martell, виски Ballantines, Jameson и Chivas Regal, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana club, джин Beefeater, ликер Becherovka и другие.
Однако уход французов с российского рынка не вызовет проблем с наличием алкоголя данного типа: виски, текила, джин и ликер по-прежнему будут широко представлены в магазинах. В этом 13 мая заверил президент отечественного Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.
«Окончательный уход Pernod Ricard не вызовет проблем с наличием продукции в указанных категориях», - цитирует эксперта ТАСС.
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Косарев подчеркнул, что потребление в России перечисленных видов напитков в 2022 году не падало, а наоборот, росло и довольно быстро.
«Что-то научились делать отечественные производители, на что-то увеличили поставки конкуренты Pernod Ricard, что-то было поставлено по паралельному импорту», - говорит глава союза.
Напомним, в 2022 году свои продажи в РФ приостановили производители и других алкогольных брендов, например, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys и William Lawson’s.