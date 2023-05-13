Крупный французский производитель рома и виски окончательно ушел с российского рынка

12 мая французский концерн Pernod Ricard заявил, что окончательно прекратил поставки алкоголя своих брендов в Россию еще с конца апреля. Компании принадлежат такие напитки, как коньяк Martell, виски Ballantines, Jameson и Chivas Regal, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana club, джин Beefeater, ликер Becherovka и другие.

Однако уход французов с российского рынка не вызовет проблем с наличием алкоголя данного типа: виски, текила, джин и ликер по-прежнему будут широко представлены в магазинах. В этом 13 мая заверил президент отечественного Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

«Окончательный уход Pernod Ricard не вызовет проблем с наличием продукции в указанных категориях», - цитирует эксперта ТАСС.

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