«Главный тренд в этом сезоне»: какие платочки для шеи выбрать на лето

Обратите внимание на шарфы-палантины. Стилист отметила, что такая модель пользуется популярностью уже не первый сезон.

Выбирайте шелк, креп-шифон, вискозу и просто шифон при покупке платка или шарфа. А еще стилист рекомендовала присмотреться к платкам в полоску.