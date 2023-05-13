«Главный тренд в этом сезоне»: какие платочки для шеи выбрать на лето

Стало известно, какие аксессуары будут актуальны этим летом у модниц.
Стилисты советуют присмотреться к области шеи. Эту зону можно и нужно украсить легким платком или шарфиком.
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«Яркие и насыщенные цвета – это главный тренд в этом сезоне. Выбирайте шарфы с цветочными и геометрическими принтами в ярких оттенках», – обозначила стилист.
Обратите внимание на шарфы-палантины. Стилист отметила, что такая модель пользуется популярностью уже не первый сезон.
Выбирайте шелк, креп-шифон, вискозу и просто шифон при покупке платка или шарфа. А еще стилист рекомендовала присмотреться к платкам в полоску.
«Этот принт считается классическим и всегда актуальным. Шарфы с вертикальной полоской помогут визуально вытянуть фигуру и создать элегантный образ», – заключила эксперт в беседе с vnimanie.pro.