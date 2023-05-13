Стало известно о том, годится ли в пищу проросший лук — не будет ли вреда?

Ситуация, когда лук начинает пускать перо прямо на прилавке магазина, не является редкостью. Особенно часто это происходит ближе к весне.

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Многие хозяйки смотрят на такой овощ с подозрением и стараются не использовать его для приготовления блюд. Но на самом деле проросший лук почти ничем не отличается от обычного.

Разница ощущается только во вкусе: он может быть не таким насыщенным. А что касается пользы и вреда для здоровья: все без изменений. Ростки не делают луковицу токсичной, поэтому такой овощ можно смело употреблять в пищу.

Источник: advice.news