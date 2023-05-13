Как подготовить пятки к лету без салонных процедур — и тратиться особо не придется

Приближается лето, а это значит, что совсем скоро наши ножки будут у всех на виду. Поэтому, если вы все еще не готовы к сезону босоножек, то сейчас самое время начать особенно тщательно ухаживать за кожей в области ступней.

Чтобы ваши пятки были гладкими и мягкими, как у младенца, нужно соблюдать несколько простых правил.

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Пользуйтесь пемзой минимум 2 раза в неделю и не забывайте о скрабах для ног. Это поможет избавиться от огрубевшей кожи.

Делайте перед сном ванночки с морской солью. Достаточно всего 10 минут, чтобы расслабиться и напитать кожу полезными элементами.

Используйте крем с мочевиной для пяток и оливковое масло для кутикулы. Они великолепно смягчают кожу. Не забывайте наносить средства каждый день. Лучше всего это делать на ночь. А чтобы не пачкать белье, можно надеть хлопковые носочки.

Обязательно пользуйтесь средствами с SPF защитой. Они помогут продлить молодость верхней части ступней.

Источник: woman.ru