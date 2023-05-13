«Интерес банков к такой опции»: эксперт рассказал, на какие льготы могут претендовать покупатели квартиры в ипотеку

Стало известно, какие условия предлагают банки тем, кто хочет оформить ипотеку.
Россияне могут рассчитывать на уменьшение ставки за комиссию, которая дается в дополнение к обязательному первоначальному взносу.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Интерес банков к такой опции может быть связан с желанием повысить маржинальность ипотечного кредитования, которая в условиях достаточно высокой конкуренции заметно снизилась», – Михаил Доронкин в беседе с rbc.ru.
Напомним, ранее эксперт назвала условие, при котором остекление балкона приведет к штрафу до 50 тысяч рублей.