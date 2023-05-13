«Интерес банков к такой опции»: эксперт рассказал, на какие льготы могут претендовать покупатели квартиры в ипотеку

Стало известно, какие условия предлагают банки тем, кто хочет оформить ипотеку.

Россияне могут рассчитывать на уменьшение ставки за комиссию, которая дается в дополнение к обязательному первоначальному взносу.

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