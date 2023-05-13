Забудьте об этом, иначе беда! Почему поношенные вещи нельзя пускать на тряпки

Привычка делать из старых поношенных вещей тряпки для уборки несет в себе негативный смысл. Вряд ли кто задумывался, но, согласно приметам, этот способ может сказаться на домочадцах, накликать на них беду и привнести в их жизнь бесконечный раздрай.

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Вещи из личного гардероба впитывают энергетику хозяина, а значит, их нельзя пускать на тряпки.

Если верить приметам, то, вытирая такими тряпками пыль или моя пол, собирая различную грязь и мусор, можно нанести урон бывшему хозяину. У человека могут начаться проблемы в различных сферах жизни. Дела в карьере неожиданно пойдут на спад, здоровье пошатнется, настигнут разочарования и депрессия.

Чтобы этого избежать, лучше использовать покупные тряпки.

По материалам belnovosti.by