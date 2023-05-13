Как дешево и быстро вывести пятна от травы — сработает даже на белых тканях

В сезон пикников многие хозяйки сталкиваются с такой проблемой, как трудновыводимые пятна от травы. Особенно тяжело приходится с белыми тканями.

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Если вы тоже столкнулись с такой неприятностью, то не спешите бежать в магазин за специальной химией. Ситуацию можно исправить с помощью перекиси водорода или обычной поваренной соли.

Используйте перекись в тех случаях, когда нужно вывести зеленое пятно с белых вещей. Смочите средством ватный диск и приложите его к проблемному месту. Подождите полчаса, а затем постирайте штаны привычным для вас способом.

В случае с цветными вещами перекись водорода противопоказана. Поэтому вам пригодится соль. На 3 стакана теплой воды нужно взять 3 столовые ложки специи. Дождитесь, когда соль полностью растворится и замочите в полученном средстве грязную вещь. Засеките 45 минут. Когда время пройдет отправьте кофту в стирку.

Источник: tut-news.ru