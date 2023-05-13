Поставит одну звезду: правила поездки на такси, о которых вы могли не знать

Стало известно, за какие нарушения в такси водитель оставит о вас плохой отзыв.

«Звезды» в качестве оценки в приложениях вызова такси ставят не только пассажиры, но и сами водители. Что помогает им понять, кого стоит подвозить.

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Если вы думали, что плохой рейтинг можно заработать за грубое обращение или долгое ожидание, то вы ошибались. Низкую оценку таксист может поставить за слишком быстрые поездки.