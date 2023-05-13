Поставит одну звезду: правила поездки на такси, о которых вы могли не знать

Стало известно, за какие нарушения в такси водитель оставит о вас плохой отзыв.
«Звезды» в качестве оценки в приложениях вызова такси ставят не только пассажиры, но и сами водители. Что помогает им понять, кого стоит подвозить.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Если вы думали, что плохой рейтинг можно заработать за грубое обращение или долгое ожидание, то вы ошибались. Низкую оценку таксист может поставить за слишком быстрые поездки.
Требование донести багаж или возмущение по поводу слишком дорогой цены за поездку, отсутсвие чаевых за слишком сложный маршрут – все это может стать причиной низкой оценки от водителя. Об этом рассказали в Дзен-канале Тихона Смирнова.
Напомним, ранее для пенсионеров стала доступна новая льгота на транспорт.