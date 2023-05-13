Обязательно сделайте это с картофелем в мае: урожай будет на зависть соседям — совет эксперта

Для того чтобы защитить картофель от всевозможных вредителей и тем самым повысить качество и количество урожая, нужно потратить немного времени и пару бутыльков березового дегтя.

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Об этом рассказала ученый-агроном Анастасия Коврижных. Специалист рекомендует брать на 5 литров воды 15 миллилитров аптечного средства. Чтобы раствор получился однородным, растворите деготь в одном литре жидкости, а потом увеличьте объем средства с помощью оставшейся воды.

Обработку семенного картофеля нужно проводить непосредственно перед посадкой. Для того чтобы средство сработало, нужно погрузить в раствор каждый клубень на несколько секунд.

Источник: belnovosti.by