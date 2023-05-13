Как с помощью порошка увеличить урожай малины — плоды буквально облепят ветки

Не секрет, что для пышного урожая вкусных ягод за кустарниками требуется особый уход. Малина не исключение. Она ценит внимание к себе и всегда щедра на урожай за старания. Особенно ей нравится подкормка из белого порошка, правда, об этом способе ухода за малиной знают единицы.

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Секрет раскрыла ученый агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных. Она отметила, что повысить урожай можно с помощью обычного крахмала. На все про все уйдет минимум времени, зато результат будет радовать очень долго.

Первым делом необходимо очистить приствольный круг от всего лишнего. Далее на почву рядом с кустарниками тонким слоем посыпаем крахмал, а чтобы «закрепить» — поливаем это место, чтобы средство впиталось. Готово!

Агроном утверждает, что вносить средство можно на любом этапе развития кустарника.

По материалам belnovosti.by