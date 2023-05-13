Вы могли это не знать: какой режим стиральной машины считается самым лучшим

Стало известно, какой самый экономичный режим у стиральной машины.

Как отмечают эксперты, стоимость стирки в большей степени зависит от количества потребляемой техникой воды. Также влияет и температура жидкости. Несмотря на то, что при быстром режиме стирки тратится меньше воды, она нагревается до 30-40 градусов.

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Зато эко-режим предлагает потратить меньшее количество воды без нагревания. Единственный недостаток такого режима – сама стирка продлиться дольше. Об этом рассказали в belnovosti.by.