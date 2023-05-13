Простой метод борьбы: забудете про надоедливые одуванчики в огороде

К слову, при нахождении рядом с сорняком плодовых растений воду нужно лить очень осторожно. Сама процедура займет много времени. Несмотря на это, повторяйте полив 2-3 дня и вы забудете об одуванчиках надолго. Об этом рассказали в 7sotok.com.

Такой способ будет актуален тем дачникам, у кого сорняк вырос в местах, где просто не подобраться к корню растения.