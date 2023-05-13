Простой метод борьбы: забудете про надоедливые одуванчики в огороде

Стало известно, как бороться с одуванчиками на дачном участке.
Чтобы одуванчики не мешали культурным растениям, воспользуйтесь этим простым методом.
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Опытные дачники предлагают «сварить» одуванчик. Просто нужно налить крутой кипяток. И попасть важно прямо в центр розетки. На один куст потребуется около 300-500 миллилитров жидкости.
К слову, при нахождении рядом с сорняком плодовых растений воду нужно лить очень осторожно. Сама процедура займет много времени. Несмотря на это, повторяйте полив 2-3 дня и вы забудете об одуванчиках надолго. Об этом рассказали в 7sotok.com.
Такой способ будет актуален тем дачникам, у кого сорняк вырос в местах, где просто не подобраться к корню растения.