«Вводится на всех видах наземного транспорта»: для пенсионеров доступна новая льгота

Стало известно, какая льгота ожидает пенсионеров.

Пожилым людям теперь предоставляется бесплатный проезд на всех видах наземного транспорта. Важно помнить, что условия льготы будут отличаться в разных регионах России.

«Например, в Кемеровской области бесплатный проезд вводится на всех видах наземного транспорта. Речь идет как об автобусах и троллейбусах, так и об электричках. Но действовать такая льгота будет только в будни дни до четверга», – рассказала эксперт в беседе с primpress.ru.

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