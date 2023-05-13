«Вводится на всех видах наземного транспорта»: для пенсионеров доступна новая льгота

Стало известно, какая льгота ожидает пенсионеров.
Пожилым людям теперь предоставляется бесплатный проезд на всех видах наземного транспорта. Важно помнить, что условия льготы будут отличаться в разных регионах России.
«Например, в Кемеровской области бесплатный проезд вводится на всех видах наземного транспорта. Речь идет как об автобусах и троллейбусах, так и об электричках. Но действовать такая льгота будет только в будни дни до четверга», – рассказала эксперт в беседе с primpress.ru.
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«То есть бесплатно ездить можно будет уже с понедельника, 15 мая, однако с пятницы по воскресенье за проезд придется все же платить», – добавила Анастасия Киреева.
Напомним, ранее в Госдуме приняли решение наказать за назойливые рекламные звонки.