«Вводится на всех видах наземного транспорта»: для пенсионеров доступна новая льгота

Наземный транспорт. Фото: Global Look Press 

Специалист в области пенсионных вопросов Анастасия Киреева поделилась важной информацией.

Стало известно, какая льгота ожидает пенсионеров.

Пожилым людям теперь предоставляется бесплатный проезд на всех видах наземного транспорта. Важно помнить, что условия льготы будут отличаться в разных регионах России.

«Например, в Кемеровской области бесплатный проезд вводится на всех видах наземного транспорта. Речь идет как об автобусах и троллейбусах, так и об электричках. Но действовать такая льгота будет только в будни дни до четверга», – рассказала эксперт в беседе с primpress.ru.

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«То есть бесплатно ездить можно будет уже с понедельника, 15 мая, однако с пятницы по воскресенье за проезд придется все же платить», – добавила Анастасия Киреева.

Напомним, ранее в Госдуме приняли решение наказать за назойливые рекламные звонки.

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