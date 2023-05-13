«Дешевых билетов ждать не стоит»: во сколько обойдется поездка в Грузию после возобновления авиасообщения

Эксперт отметила, что сейчас неделя отдыха в трехзвездочном отеле в Тбилиси начинается от 20 000 рублей. А за отель с пятью звездами придется выложить уже 200 тысяч рублей.

Напомним, ранее стало известно, почему Алле Пугачевой не запрещают появляться в России.