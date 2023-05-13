«Дешевых билетов ждать не стоит»: во сколько обойдется поездка в Грузию после возобновления авиасообщения

Специалист рассказала, во сколько обойдется отпуск в Грузии после возобновления авиасообщения.
Несмотря на то, что точную стоимость путешествия в Грузию сказать сложно, эксперт оценила поездку в эту страну.
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«Дешевых билетов ждать не стоит, авиаперевозки в нашей стране давно подорожали, и причин для снижения пока нет. Что касается стоимости на объекты размещения, то они также вырастут из-за резко увеличившегося спроса», – рассказала Асатурян в беседе с vnimanie.pro.
Эксперт отметила, что сейчас неделя отдыха в трехзвездочном отеле в Тбилиси начинается от 20 000 рублей. А за отель с пятью звездами придется выложить уже 200 тысяч рублей.
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